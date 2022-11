Vicario | l’Empoli fa il prezzo La Juventus ci pensa

, dal canto suo, è felice adma ha comunque'ambizione di poter giocare in un top club anche al livello europeo. La Juve vuole anticipare i tempi anche per bruciare la forte ...... ex portiere della Juventus, ha speso parole al miele a La Gazzetta dello Sport nei confronti del portiere dell'. PAROLE - "'ho visto giocare diverse volte e mi trasmette sempre'...