Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2022 ore 17 | 15

(Di giovedì 17 novembre 2022)17 NOVEMBREORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONSUL RACCORDO ANULARE TRE INCIDENTI CREANO CODE IN INTERNA IL PRIMO DA CASSIA VEIENTANA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO UN ALTRO DA BUFALOTTA A VIA TIBURTINA. IN ESTERNA INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, RESTANO CODE TRA LAFIUMICINO E L’ARDEATINA SUL TRATO URBANO DELL’A24 PRIME CODE IN USCITA DALLA CITTà TRA FIORENTINI E LA COMPLANARE DI SVINCOLO AL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA A CASTELNO IN DIREZIONE LATINA PER TRAFFICO INTENSO CODE IN USCITA SULLA CASSIA TRA VIA DUE PONTI E L’OLGIATA, SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO, QUI ...