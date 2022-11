Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022)17 NOVEMBREORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI CON CODE DI 6KM TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONESI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER INCIDENTE ANCHE IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DITRAMAZIONESUD E VALMONTONE AL MOMENTO LA CIRCONE è REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA, FA ECCEZIONE QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO TERMINI CENTOCELLE CON RITARDI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL ...