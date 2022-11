Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022)17 NOVEMBREORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI CON CODE DI 2KM TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONESI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SPORADICI RALLENTAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA A24 ANALOGA SITUAZIONE IN INTERNA TRA LA NOMENTANA E VIA APPIA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI VERSOTRAFFICO INTENSO INVECE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...