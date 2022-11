Vi racconto la Cia vista da vicino Colloquio con Leon Panetta

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Central intelligence agency ha compiuto 75 anni. Uno dei più clamorosi successi dell’agenzia statunitense d’Intelligence per l’estero nel nuovo millennio è stata l’eliminazione di Osama Bin Laden, leader di al Qaeda e responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001. Era il 2011 eera il direttore della Cia. Cosa ha significato quell’operazione? Dopo l’11 settembre, l’Intelligence e i militari hanno deciso di entrare in guerra contro al Qaeda e il terrorismo. Le missioni erano due. La prima: dare la caccia a chi aveva organizzato l’attacco al nostro Paese e assicurarsi che non potesse più farlo. La seconda: evitare che l’Afghanistan fosse ancora un rifugio sicuro per il terrorismo. Siamo riusciti nella prima missione mettendo insieme una squadra che ha trovato Bin Laden: forze speciali, Intelligence e militari hanno avuto successo ...