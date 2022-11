Verona | UFFICIALE | Sogliano nuovo ds | Marroccu diventa responsabile dell'area tecnica

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nuova figura all'internoa dirigenza'Hellas, come confermato in questi minuti dal club scaligero. Sean, già...

TUTTO mercato WEB

...Direttore generale Nicola Magrini e la professoressa Evelina Tacconelli dell'Università di, ...europea degli antibiotici l'Agenzia italiana del farmaco pubblicherà sul proprio portale...... www.comune..it; portale viabilità: www.veronamobile.it; social network: twitter.com/veronamobile, sitodella Maratona: www.veronamarathon.it. Trasporto pubblico: www.atv..it e ... UFFICIALE: Sean Sogliano è il nuovo ds del Verona. Marroccu diventa responsabile area tecnica Dopo 7 anni, Sean Sogliano torna a Verona. Ad annunciarlo è la stessa società gialloblù con una nota sul proprio canale ufficiale: Hellas Verona FC è lieto di annunciare, a decorrere da oggi, il ...Nuova figura all'interno della dirigenza dell'Hellas Verona, come confermato in questi minuti dal club scaligero. Sean Sogliano, già in gialloblù dal 2012 al 2015, è il nuovo Direttore Sportivo del ...