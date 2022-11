Corriere dello Sport

La prima parte di stagione del Manchester United si è conclusa con la vittoria di misura in casa del Fulham, firmata da un altro gol di Alejandro Garnacho , il secondo realizzato dal talentino ...I Red Devils tornano da Londra con un punto e un sorriso amaro: il tentativo di sorpasso su Azpilicueta e compagni non è andato a buon fine,s'infortuna e rischia di saltare il Mondiale in ... Varane risponde a Cristiano Ronaldo: è il primo del Manchester United! Il difensore, già compagno di squadra del portoghese al Real Madrid, ha commentato il caso del momento dal ritiro della Francia che sta preparando il Mondiale in Qatar ...