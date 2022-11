Valerio Scanu | “Mi hanno asportato mezzo polmone | sono stato male Lo chiamavamo ‘tumoretto’ ma al mio papà dicevo che era una cicatrice”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Con un video romantico ha annunciato il prossimo matrimonio con Luigi Calcara, docente di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza.è felice ma ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha raccontato di un momento difficile che ha affrontato nel 2020. Il cantante ex di Amici ha avuto un tumore ai polmoni: “, mi, un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando, non volevo che nessuno venisse… Un po’ perché volevo fare l’eroe”. Poi: “Se ci fosseLuigi (il futuro marito, ndr)sicuro che lui mi sarebbevicino”.ha spiegato di come sia ...