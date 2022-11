ilGiornale.it

... talaltra è inquadrata, colorata, ripetuta, gridata, enumerata, cucita sulla. Oppure scritta ... come fosse dipinta dal sangue mestruale, piena di parti, falli,, linee concentriche, ...... talaltra è inquadrata, colorata, ripetuta, gridata, enumerata, cucita sulla. Oppure scritta ... come fosse dipinta dal sangue mestruale, piena di parti, falli,, linee concentriche, ... Vagine di stoffa e giochi in scatola. La "teoria del gender" all'asilo: è bufera Ha aperto al Centro documentazione delle donne. Da Frida, un peluche a forma di vulva per insegnare alle bambine, fin dall'asilo, come sono fatte e al ...