Usa | repubblicani 218 seggi riconquistano la Camera Biden si congratula | ma teme difficoltà e inchieste

'Testardo' è appunto l'aggettivo più in voga tra i parlamentarinei confronti dell'ex ... G20, faccia a faccia Biden - Xi Jinping: trae Cina pace solo a parole Intanto osserva, onora ...Nel voto di Midterm, iriconquistano la Camera dei Rappresentanti di Washington, secondo le proiezioni diffuse in nottata dalla Cnn: il Gop, sottolinea l'emittente, ha raggiunto la necessaria soglia dei ...Non c'è stata nessuna "onda rossa" e il Senato è rimasto nelle mani dei democratici, ma ora i repubblicani sono vittoriosi alla Camera dei Rappresentanti.(Teleborsa) - Dopo il voto di Midterm negli Usa cambiano le dinamiche con i repubblicani che conquistano la Camera per la prima volta in quattro anni, consegnando al presidente Joe Biden un Congresso.