Usa | Nancy Pelosi | “Non mi candido a leadership democratici”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – La Speaker della Camera uscenteha annunciato che non intende candidarsi a una carica dideiper offrire alla prossima generazione l’opportunità di farlo. Continuerà, ha aggiunto, a dare la deputata. “Non perseguirò la rielezione allademocratica al prossimo Congresso. E’ venuto il momento che una nuova generazione guidi il caucus democratico che rispetto tanto profondamente”, ha dichiarato. “Ora dobbiamo muoverci coraggiosamente nel futuro”, ha aggiunto, assicurando la sua intenzione di continuare a “parlare per la gente di San Francisco”.non indica una preferenza per il suo successore alla carica di leader democratico alla Camera dei rappresentanti. Non è ora il momento di fare questa scelta, ha detto. “Come ...

Speaker dal 2007 al 2001 e poi dal 2019, Patricia D'Alessandro Pelosi è il simbolo di molte prime volte nella politica ... Biden chiama Pelosi: 'Hai difeso la democrazia' - Joe Biden ha chiamato Pelosi per congratularsi con lei per la sua 'leadership storica'. Lo riferisce la Casa Bianca.