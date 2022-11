++ Usa | Midterm | Repubblicani riconquistano la Camera ++

I repubblicani riconquistano il controllo della Camera. E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Cnn. . 17 novembre 2022Mentre Donald Trump ha ufficializzato ieri la sua ricandidatura alla Casa Bianca, si stanno sempre più delineando in queste ore i risultati delle, ad una settimana di distanza dall' election day dell'8 novembre. I Repubblicani verso una maggioranza non molto ampia alla Camera , mentre i Democratici mantengono il controllo del Senato:...Elezioni Midterm Usa. I repubblicani riconquistano il controllo della Camera. È quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Cnn. Un ritorno alla maggioranza per la prima volta in quattro anni ...Una delle prime mosse che la nuova Camera potrebbe fare è "disfarsi" della commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio nel gennaio del 2021 da parte dei sostenitori di Trump ...