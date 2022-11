(Di giovedì 17 novembre 2022) Washington vuole limitare i colpi a sorpresa del leader ucraino ed evitare escalation. Irritazione per «l’invito ad agire» alla Nato subito l’esplosione in territorio polacco

La Stampa

Tra le cause chei negoziati , anche l'assenza della Cina. A Bali, strette di mano, sorrisi ... patto globale lanciato nel 2021 da Ue eper ridurre le emissioni di metano del 30% entro il ...Mondo G20, i problemi politici interni di Cina eil confronto Michelangelo Cocco La presenza accanto a Biden del segretario del tesoro Janet Yellen e, affianco a Xi, di He Lifeng (... Usa e Ue frenano Zelensky: “L’inverno favorirà il dialogo” Le notizie di giovedì 17 novembre, in diretta | Tensione altissima dopo l'incidente del missile caduto in Polonia ...Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.