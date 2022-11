Unicredit | ai dipendenti tedeschi del gruppo bonus da 2 500 euro per compensare l’inflazione

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilpagherà 2.500al suo personale tedesco perla perdita di potere di acquisto dovuta al. La controllata tedesca effettuerà il pagamento a dicembre, si legge in una nota interna visionata dall’agenzia Bloomberg e confermata da una portavoce. Il pagamento andrà a tutti idella controllata, anche se i tirocinanti riceveranno solo 1.250. “Siamo consapevoli che questo importo non coprirà tutte le spese extra“, riporta la nota della direzione guidata dall’amministratore delegato, Michael Diederich. “Vogliamo anche inviare un segnale di apprezzamento e dirvi grazie per il vostro impegno costante”, viene aggiunto., primobancario italiano insieme ad Intesa ...

