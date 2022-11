Un ragazzo tetraplegico trovato morto in casa | era stato affidato a una badante

...16enneè stato trovato senza vita in casa a Carnate, Monza. La procura ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, e ha disposto l'autopsia per chiarire la morte del. La ...Undi 16 anni, disabile è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Carnate , in provincia di Monza . Il giovaneera stato affidato alle cura di una badante , mentre la mamma, ...L'annuncio del fratello Dario, che lo ha accompagnato e guidato nella corsa americana il 6 novembre scorso, sulla pagina facebook Sognoattivo ...Un giovane 16enne tetraplegico è stato trovato senza vita in casa a Carnate, Monza. La procura ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, e ha disposto l’autopsia per chiarire la morte del ...