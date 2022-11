Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2022 | La morte di Susanna si tinge di giallo Niko è distrutto!

(Di giovedì 17 novembre 2022) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata di Unalin onda il 18. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una novità suriaprirà delle ferite molto profonde ine in tutti coloro che hanno voluto bene alla Picardi. Intanto Diego combatte per Lia.

Ilmartellava, moltissimi si tolsero la camicia restando a torso nudo. Da quel momento gli ... La salma di Evita , mummificata subito dopo il decesso, fu spostata in segreto da unall'altro. ...Anticipazioni Unal: Marina non crede più nell'amore di Roberto La vicenda di Marina , vittima della pazzia e dalla violenza di Fabrizio, ha tenuto banco per diverse settimane. Nelle ...In Italia nel 2021 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza si mantengono elevate, anche se in qualche caso sono in diminuzione ...AGGIORNAMENTO 22.45 - Finisce 1-3 a Tirana, gli azzurri di Roberto Mancini battono in amichevole l'Albania, nel segno di Vincenzo Grifo. L'ala del Friburgo è stato autore ...