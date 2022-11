Un nuovo treno per l’aeroporto di Fiumicino | è il Rock Green di Trenitalia

(Di giovedì 17 novembre 2022)– È entrato in servizio oggi sui binari della linea FL1, Orte –Aeroporto, ildel Regionale di. Ilper natura – realizzato con il 97% con materiale riciclabile -, da oggi mostra la sua anima sostenibile anche all’esterno vestendosi con una nuovissima livrea verde che recita il messaggio “Cosa fai nel traffico? Lascia l’auto, sali sul”. L’invito è rivolto a tutti gli automobilisti che quotidianamente si trovano imbottigliati nel traffico proprio in quelle arterie della Capitale che sono servite dalla linea FL1 (via Salaria, il cavalcavia di via Ostiense e quello di Piazzale della Radio). “Da oggi – afferma Sabrina De Filippis, ...

Viterbo News 24

Gli Usa e il Regno unito fomentarono ungolpe, stavolta per spodestare Farrell e soprattutto ...sposò Evita e i due affrontarono insieme la c ampagna elettoral e girando il Paese su un...Trenitalia: al via ilRegionale Rock Green, realizzato con il 97% di materiale riciclabile IlRock Green , del Regionale di Trenitalia , è entrato in servizio oggi sui binari della linea FL1 Orte - ... Viterbo News 24 - Trenitalia: in arrivo il nuovo treno rock green (Teleborsa) - Il treno Rock, green per natura - realizzato con il 97% con materiale riciclabile -, da oggi mostra la sua anima sostenibile anche all'esterno vestendosi con una nuovissima livrea verde.Sulla linea FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto, è entrato in servizio il nuovo treno Rock Green del Regionale di Trenitalia, un treno sostenibile sia nello spirito che all'esterno con la sua livrea. Il ...