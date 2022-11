Un cerotto intelligente per conoscere lo stato della ferita | il vincitore del James Dyson Award 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha annunciato i tre vincitori dell'ultima edizione del. Primo posto per SmartHeal, sensore smart per medicazioni che indica lodi guarigione di unamisurandone il pH. ...

