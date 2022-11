Un altro domani | anticipazioni | nuovo triangolo in arrivo?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Unappassionanteamoroso sta per irrompere ad Un, dopo quello composto da Tirso, Sergio e Julia, che ha tenuto banco per mesi e che terminerà nel momento in cui, stando alledella soap opera spagnola, la Infante lascerà l'ex marito. La donna, infatti, dopo un bizzarro sogno in cui incontrerà Kiros, capirà finalmente di non amare Sergio e di essere, in realtà, innamorata di Tirso. La strada per i due, però, non sarà affatto in discesa in quanto nella vita dell'albergatore tornerà Olga, sua cognata, destinata a creare non poco scompiglio soprattutto per quanto concerne il suo rapporto con Julia. La donna verrà assunta dalla Infante al posto di Elena e la nipote di Carmen capirà subito che tra lei e Tirso vi è una particolare tensione al punto da provare ...