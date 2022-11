ULTIM’ORA – Altro infortunio in Nazionale dopo Tonali | c’è l’esito degli esami

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dal ritiro dellaarrivano nuovamente brutte notiziela spaventosa caduta di Sandroin Albania-Italia che lo ha costretto ad uscire in barella. Se per il centrocampista del Milan glistrumentali hanno dato esiti positivi, per quanto riguarda Pasquale Mazzocchi non è stato così. Come riportato da Gianluca di Marzio, l’esterno della Salernitana di Nicola ha riportato una distorsione del ginocchio destro. Si è fatto male oggi in allenamento provando una rovesciata, è caduto male. Mazzocchi salta così la prossima amichevole con l’Austria e torna a casa, abbandonando la. Per il terzino si tratta solo della prima diagnosi, ora a Salerno farà nuovicon lo staff medico del club e si potranno capire i tempi di recupero. Mazzocchi, Italia, ...