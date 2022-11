Ultime Notizie – Usa | la Camera ai Repubblicani Biden | “Pronto a lavorare con voi”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel voto di Midterm Usa, iriconquistano ladei Rappresentanti di Washington, secondo le proiezioni diffuse in nottata dalla Cnn: il Gop, sottolinea l’emittente, ha raggiunto la necessaria soglia dei 218 seggi a otto giorni dal voto, a conferma di una performance elettorale di medio termine inferiore alle aspettative per il partito, che vede deluse le speranze di un”onda rossa’. Il presidente degli Stati Uniti Joesi è subito congratulato con il Gop per la raggiunta maggioranza, dicendosicon i. “Mi congratulo con il leader McCarthy per la maggioranza allae sonocon iper ottenere risultati per le famiglie che lavorano”, ...

RomaDailyNews

E commenti sarcastici sono stati profusi in abbondanza anche in occasione delleelezioni, quando si è assistito al flipper di candidati, prima sconfitti, poi eletti, poi di nuovi sconfitti, ...La discussione sui missili caduti in Polonia è ancora aperta. Lo dimostra l'ultimo discorso del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del Consiglio Nord Atlantico sull'incidente ... Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 07:10 - RomaDailyNews Il fuoriclasse georgiano si sta curando in patria: a Tbilisi prosegue le cure che sono state studiate per lui dallo staff medico azzurro, sarà pronto per il giorno del raduno del Napoli prima della pa ...Di Maria vola e da Dusan arrivano ottimi segnali: situazioni che stridono con le ultime settimane in bianconero ...