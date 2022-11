Ultime Notizie – Su Sky ‘Il grande gioco’ | calciomercato e adrenalina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Fra affari miliardari, personaggi senza scrupoli e adrenaliniche trattative più o meno riservate, ilè da sempre fra i momenti più appassionanti dell’intera stagione calcistica. Ora è per la prima volta al centro di una serie tv: ‘IlGioco‘, il nuovo titolo Sky Original dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Il dietro le quinte del calcio tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata per quattro settimane (e disponibile ovviamente on demand), in una serie Sky Studios e Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro & Nico Marzano, che vede Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie Sky a più di dieci anni di distanza dal popolarissimo ‘Romanzo Criminale – La serie’. In contemporanea col debutto su Sky e Now, venerdì 18 novembre alle 21.15 il primo episodio ...