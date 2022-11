Ultime Notizie – Sergio Staino | “infondate le voci sulla sua morte”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Sono del tuttoleche stanno circolando in queste oredi. Il noto vignettista e disegnatore è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze in condizioni stazionarie e la prognosi è ancora riservata”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Asl Toscana Centro., 82 anni, è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale fiorentino dal 31 ottobre quando era stato portato al pronto soccorso per una patologia neurologica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Una "campagna malevola mirata al furto di utenze Instagram attraverso tecniche di Social Engineering" è stata rilevata nelleore dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale attraverso il Csirt (il Team di risposta in caso di incidenti). Come contromisure si suggerisce di non inviare codici ricevuti sui propri ...Chi ha già avviato l'iter non subirà conseguenze in seguito a eventuali ulteriori modifiche, mentre per le pratiche che verranno presentate dopo il nuovo decreto le detrazioni dovrebbero scendere al ... Ucraina, ultime notizie. Mosca, non rinunceremo a territori annessi. Zelensky, su missile in Polonia ... Sono stati ufficializzati i nomi degli artisti che accompagneranno il pubblico nell'attesa dei tre grandi concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band. (ANSA) ...La decisione dell'All England Club dopo le proteste delle tenniste durante l'ultima edizione: con le mestruazioni la tradizionale divisa completamente ...