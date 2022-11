Ultime Notizie – Meloni al G20 Bali con figlia | pediatra | “Testimonial diritti infanzia”

(Di giovedì 17 novembre 2022) La premier Giorgial’ha definito un “incredibile dibattito”, riferendosi ad alcune critiche sollevate nei suoi confronti per la scelta di portare con sé laGinevra, 6 anni, ain occasione del vertice del G20, e rivendicando “il diritto di fare la madre” come ritiene e di non “privare” la sua piccola “di una madre”. Ma il fatto che sia finita al centro di un caso ha anche suscitato attestati di stima bipartisan sul fronte politico. A portare il punto di vista di una figura di riferimento per i piccoli è ilItalo Farnetani. Il suo giudizio da camice bianco? “Approvo la scelta della premier Giorgia– evidenzia all’Adnkronos Salute – Ritengo che, con l’esempio dato, possa essere ottimaper la Giornata internazionale dei ...

Il Sole 24 ORE

Nell'attesa che la trattativa tra gli Stati membri porti a un accordo, una prima reazione positiva e' gia' arrivata dal mercato, visto l'allentamento dei prezzi nelleore. In linea generale, '...Bilaterale fra Piantedosi e la ministra dell'Interno tedesca al G7. L'operazione "Mare aperto" della polizia di Caltanissetta ha portato alla disposizione del carcere per 12 persone e degli arresti ... Ucraina, ultime notizie. Erdogan: Russia e Usa d'accordo su non utilizzo armi nucleari Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - La seconda fase del collocamento della diciottesima emissione del BTP Italia, riservata agli investitori istituzionali, si è chiusa con ordini per 4,71 miliardi di euro. Ieri, ...