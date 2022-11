Ultime Notizie – Il balletto eterno del tetto al contante | è sparito ma tornerà

(Di giovedì 17 novembre 2022) Che sia o meno legato a una figuraccia, come sostiene il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte, ilalresta una misura tormentata. Ilcontinua. Tra chi prevede di portarlo a cinquemila euro, e chi lo vorrebbe direttamente a diecimila, la nuova soglia è sparita. Non è più nell’ultimo decreto Aiuti, perché la tagliola degli uffici del Quirinale è scattata in assenza di effettivi motivi d’urgenza. Ma, si sono affrettati a rassicurare dalla maggioranza,in legge di Bilancio. I detrattori della misura continuano a sostenere che di tutto si sente il bisogno tranne che di allargare le maglie entro le quali si può più agevolmente muovere l’economia sommersa e illegale, disincentivando per altro la crescita dei pagamenti digitali. “Ennesima figuraccia del Governo. L’innalzamento del ...

Sky Tg24

Al terzo posto c'è il Genoa di Blessin reduce da due pareggi e una sconfitta nelletre ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le17 novembre - 17:13...sui tabulati telefonici In base a quanto si apprende gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici delle tre vittime al fine di ricostruire i contatti avuti con i 'clienti' nelleore. Migranti, riunione straordinaria ministri Interni Ue il 25 novembre. DIRETTA La manovra del governo Meloni dovrebbe prevedere misure per 30-32 miliardi di euro. È quanto emerge, come si apprende, dalle riunioni delle ultime ore in vista del Cdm di lunedì, in cui è atteso il ...(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee, che sono peggiorate con l'andamento in rosso di Wall Street favorito dalla diffusione di dati macroeconomici contrastanti e soprattutto dai commenti ...