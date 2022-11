Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 600 contagi e un morto A Roma 1 850 nuovi casi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono 3.600 ida Coronavirus nel, 17 novembre 2022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registra, inoltre, un altro. Nelle24 ore sono stati processati 4.853 tamponi molecolari e 17.591 antigenici con al 16%. I ricoverati sono 686, 7 in più di ieri, 29 le terapie intensive occupate, 1 in più di ieri, e 2.627 i guariti delle24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. Icittà sono a quota 1.850. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 610 i; Asl ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Non solo abiti, borsette e gioielli. Chi segue Chiara Ferragni sa che il ... nellestagioni, è in prima ...Folla e commozione stamattina a Milano per i funerali di Luca Marengoni , il 14enne investito e ucciso da un tram lo scorso 8 novembre, mentre andava a scuola in bicicletta. Nella Parocchia dei Santi ... Ucraina, ultime notizie. Mosca, non rinunceremo a territori annessi. Zelensky, su missile in Polonia ... E' il bilancio dell'ultima operazione conclusa dalla GdF in queste ore che ha portato anche alla denuncia di un commerciante ...Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato così nella sua intervista a Sky Sport. GUARDIOLA – «Per me è il migliore allenatore degli ultimi 30 anni della storia del calcio, i complimenti da ...