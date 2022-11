UFFICIALE – Notizia ufficiale dall’Argentina | riguarda Simeone!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giungono importanti novità all’interno della lista dei convocati dell’Argentina in vista dell’ormai prossimo inizio del Mondiale 2022. Dopo l’esclusione per infortunio di Nico Gonzalez della Fiorentina, sostituito da Angel Correa, anche Joaquin Correa dell’Inter dice addio al Mondiale in Qatar: al suo posto il commissario tecnico Scaloni ha convocato Thiago Almada dell’Atlanta United. Simeone Napoli Argentina (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Argentina, niente Mondiale per Simeone L’esterno d’attacco è stato dunque preferito all’attaccante del Napoli Giovanni Simeone che deve quindi rinunciare alla massima competizione per nazionali. Per il Cholito si era aperto uno spiraglio dopo ladell’infortuio di Joaquin Correa. L’attaccante ex Lazio, infatti, ha lamentato problemi al ginocchio al termine della ...