UFFICIALE – il Senegal annuncia | “salta il Mondiale”

Niente da fare per Sadio Mané: il simbolo del Senegal dovrà rinunciare ai Mondiali in Qatar. Ad ufficializzarlo è stato proprio la sua federazione che ha augurato all'attaccante del Bayern una pronta guarigione, annunciandone il forfait per la competizione. Sadio Manè non recupera in tempo e non guarisce dall'infortunio rimediato con il Bayern Monaco.