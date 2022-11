Ucraina | ultime notizie Aiea contro Russia | basta azioni su siti nucleari Zelensky | oltre 10 milioni di ucraini senza elettricità

(Di giovedì 17 novembre 2022) Kiev, ancora bombardamenti e arriva la prima neve. Intesasull'export di grano prolungata si altri 120 giorni. Nella notte nuovi bombardamenti in diverse regione ucraine. Kiev informa di due missili russi caduti sulla capitale, e i filorussi di due morti in un attacco ucraino a nord di Zaporizhzhia. Segnalate esplosioni a Dzhankoi, in Crimea: forse colpito un aeroporto russo. Molte aree prive die mancano i riscaldamenti

Intanto l'Aiea ha adottato una nuova risoluzione che invita la Russia a ritirarsi dalla centrale nuclearedi Zaporizhzhia e a interrompere le sue azioni contro i siti nucleari. Papa Francesco ...Sono 2.228 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelleventiquattro ore in Toscana: 372 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.2014 SOLIDARIETÀ - Emergenza, partita ...FANO - Un fiore rosso come l’amore per la vita che animava Anastasiia e come il sangue che la giovane ucraina ha versato nella casa che l’ha ospitata per alcuni mesi al Lido di Fano. È stato posato da ...Cosa che nelle ultime ore non sta riuscendo per niente bene al governo ucraino. “Gli ucraini stanno distruggendo la [nostra] fiducia in loro. Nessuno sta incolpando l'Ucraina e stanno apertamente ...