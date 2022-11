Ucraina | russi colpiscono impianto produzione gas a Dnipro

...attacco contro una cittadina nella regionedi Zaporizhia, che ha portato le autorità ucraine e russe a scambiarsi nuove accuse sulla paternità dei lanci di missili. "Durante la notte, i......ull', stretta dal freddo mentre mancano in molte parti del Paese l'elettricità e la possibilità di riscaldarsi. Lo constatano fonti giornalistiche sul posto, mentre sono continuati i raid...Mentre ieri ragionavamo di scemenze quali la terza guerra mondiale perché i russi, o per cattiveria o per incompetenza, si sono accaniti sulle fattorie polacche, ci siamo persi un paio di informazioni ...Kiev, 17 nov. (Adnkronos) - Un impianto di produzione di gas e una fabbrica di missili sono stati colpiti in un attacco missilistico russo a Dnipro, che ha causato la morte di almeno quattro persone..