Ucraina | Isw | ' Russia promuove l' adozione forzata di bambini ucraini'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Washington, 17 nov. (Adnkronos) - L'Istituto per lo studio della guerra ha reso noto che i blogger militari russi hanno iniziato a far circolare video condeportati illegalmente e adottati da famiglie russe. I video mostrano che più di 150.000sono stati deportati illegalmente dal Donbass nel 2022, ha affermato l'Isw. L'Istituto americano ha riferito che le adozioni e le deportazioni forzate dida parte della"con il pretesto di programmi di vacanza e riabilitazione" probabilmente si tradurranno in una deliberata campagna di pulizia etnica oltre che essere un'apparente violazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.

