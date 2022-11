Ucraina | Crosetto non vede la fine | ' La guerra sarà ancora lunga | Russia sempre più violenta'

Gli sviluppi della guerra indopo il caso dei missili in Polonia e il tema dei migranti. Questi gli argomenti al centro dell'intervista che il ministro della Difesa, Guido, ha rilasciato al Corriere della Sera. '...Giorgia Meloni è appena tornata dal G20 di Bali, mentre insi continua a morire e gli ultimi fatti accaduti in Polonia testimoniano l'alta tensione. Guido, ministro della Difesa , non è affatto ottimista su una risoluzione a breve del ...Giorgia Meloni è appena tornata dal G20 di Bali, mentre in Ucraina si continua a morire e gli ultimi fatti accaduti in Polonia testimoniano l’alta tensione. Guido Crosetto, ministro della Difesa, non ...Gli sviluppi della guerra in Ucraina dopo il caso dei missili in Polonia e il tema dei migranti. Questi gli argomenti al centro ...