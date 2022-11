Ucraina | accordo su esportazione grano prolungato di 120 giorni

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – L’iniziativa che consente all’di esportareattraverso il Mar Nero sarà prolungata di 120. Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, in un tweet dove ha parlato di un’intesa tra il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il ministro ha poi reso noto che Kiev ha fatto ufficialmente appello per estendere di un anno l’iniziativa, che consente l’die fertilizzanti russi e ucraini attraverso il Mar Nero, e per includervi il porto di Mykolaiv. “La ‘Black Sea Grain Initiative’ sarà prorogata per 120. Zelensky, con Antonio Guterres, Erdogan e il Ministro della Difesa Hulusi Akar hanno compiuto un altro passo importante nella lotta ...

...l'di tutte le parti a far proseguire l'iniziativa sul grano del Mar Nero per facilitare la navigazione sicura nell'esportazione di cereali, prodotti alimentari e fertilizzanti dall'. L'......nucleari con riferimento all'area mediorientale viene subito in mente la diatriba dell'sul ... Tuttavia la situazione del conflitto inpotrebbe portare Ankara a passi imprevisti e ...L'Ucraina probabilmente otterrà l'accesso al sito nel sud-est della Polonia dove un missile ha ucciso due persone. Lo ha detto Jakub Kumoch, il principale consigliere di politica estera del presidente ...Giovedì il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha fatto sapere che l’accordo tra Russia e Ucraina per permettere al grano ucraino di essere esportato all’estero è stato prorogato per altri ...