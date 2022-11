Ucraina | 50 miliardi per guerra finiti in Svizzera | l’accusa di Candance Owens

Leggi su lucascialo

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’atteggiamento di Zelensky rispetto a quanto accaduto in questi giorni in Polonia ha alimentato il distacco tra il presidente ucraino e l’amministrazione Biden, evidente ancor prima (come detto qui). Ed ora, gli Stati Uniti starebbero pure dubitando sempre più che l’stia davvero spendendo i tantistanziati per rafforzare il proprio esercito. A lanciare L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.