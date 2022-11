(Di giovedì 17 novembre 2022) Salvatoreha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro dell’U21 a Cesenatico, dove gli azzurrini stanno preparando l’amichevole contro lain programma sabato prossimo ad Ancona. “Ci aspetta una partitaè sempre una partita di cartello e noi siamo pronti ad affrontarla con tanta voglia”. Il centrocampista ha fatto ritorno tra i convocati dopo l’esordio dell’11 giugno scorso in Nations League. “Una sensazione fantastica, ed è bello avere un Ct che abbia un occhio di riguardo per i giovani. Bisogna cercare di farsi trovare sempre pronti, sia che si tratti della prima squadra o dell’Under 21, stiamo indossando la maglia più bella e piùche possa mai ...

SPORTFACE.IT

Penso a Salvatore, Rovella, Fagioli, Miretti".NazionaleI due obiettivi di Nicolato in vista del test con la Germania: "Sperimentare nuove soluzioni e ... Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore(Spal), ... U21, Esposito: "Italia-Germania sarà importante a livello emotivo" ANCONA In vista dell'amichevole del 19 novembre (17.30) al Del Conero di Ancona tra le Nazionali Under 21 di Italia e Germania, il Ct azzurro Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 25 giocatori ...È stato un testa a testa fra Star Judo Club Napoli e Kodokan Lucania Brienza per il primato della classifica per società U21 femminile che è stato risolto soltanto dal sorteggio, mentre in campo masch ...