Twitter | l’aut aut di Elon Musk ai dipendenti | “O lavorate duro o sarete licenziati Potete decidere fino alle 17”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Oestremamente: la scelta è vostra, avete tempo per17 di domani. Chi non risponde è fuori”. E’ il testo di una mail interna, dall’oggetto inequivocabile “Bivio”, inviata ieri 16 novembre dal nuovo proprietario diaidell’azienda, ai quali concede tempoa questo pomeriggio per scegliere se impegnarsi in un lavoro sempre più competitivo oppure no. “Nel costruire un rivoluzionario2.0 e avere successo in un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente duri”, ha scrittonel promemoria di cui è entrato in possesso il Washington Post e citato ...