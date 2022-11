Tuttosport spinge la Juventus | “Può saltare addosso al Napoli Rimonta non impossibile”

(Di giovedì 17 novembre 2022)scrive stamattina che lapuòale che lanon èSecondolaha degli spiragli per tentare laai danni del. Per il giornale torinese la speranza di Max Allegri è di vincere ancora prima dello scontro diretto con gli azzurri del 13 gennaio. La compattezza del reparto difensivo è il fattore determinante: “E’ stata la base per risalire dall’ottavo al terzo posto. Da ora la difesa della, la meno battuta del campionato con 7 gol subiti, oltre a un solido fondamento per restare tra le prime quattro diventa anche un trampolino da cui provare a...

Tuttosport

È un giocatore potente cheal limite le sue capacità fisiche. È il primo infortunio che ha. È stato un periodo difficile. Quando non sai come reagirà il tuo corpo, tutto è difficile. Abbiamo ...Il giocatoreper strappare un ingaggio da top player (quasi due milioni di euro netti a stagione), mentre il Toro per ora continua a fare muro su queste richieste. Il Mondiale è alle porte: se ... Coppa Italia, Cudrig spinge la Juve Next Gen ai quarti: superato il Sangiuliano 1-0 MILANO - Tutti per Lukaku: l’Inter (che spera in un gran mondiale del centravanti dopo una prima parte di stagione da dimenticare) e il Belgio che ripone molte delle sue speranze di essere protagonist ...Andreazzoli e Bielsa le alternative”, titola Tuttosport in edicola oggi ... al punto che in estate il presidente Zangrillo aveva anche provato a spingere per la pista un po’ romantica del ritorno di ...