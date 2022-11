“Tutti i sogni ancora in volo” è il nuovo album di Massimo Ranieri

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 17 novembre 2022) Milano. «Vale la pena fare nottate intere per realizzare un progetto nel quale ci credi, e io ci credo molto: evviva la musica». Lo ha confidatoa proposito del suodi inediti “in” in uscita venerdì 18 novembre per Ra.Ma 2000 International – Ada Music Italy – Warner Music Group in versione cd e vinile 180 gr, in due edizioni numerate e limitate, rosso e blu. L’è frutto della collaborazione con Gino Vannelli, interprete, compositore e produttore di origine italiana che, dopo aver realizzato il precedente lavoro di“Qui e adesso” pubblicato nel 2020, ha prodotto e curato gli arrangiamenti anche di questo disco. «Questo è il ...