Turismo | a Doha la convention Aidit Federturismo Confindustria su nuove sfide

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ruolo consulenziale evoluto e l’andamento del mercato dei viaggi sono stati i focus principali della2022 degli associati, Associazione italiana distribuzione turistica che ha discusso su ‘Ledelitaliano’ a, a bordo di Msc World Europa, ormeggiata in Qatar in occasione della cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia di Msc Crociere, che si è tenuta domenica 13 novembre. La, guidata da Domenico Pellegrino, presidentee ceo del Gruppo Bluvacanze, ha rappresentato l’occasione per le agenzie di viaggi di ascoltare dalla voce di autorevoli esperti un’analisi dell’importante momento di trasformazione che sta vivendo ilorganizzato, in Italia. La formula ...

... Associazione Italiana Distribuzione Turistica che ha discusso su 'Le nuove sfide delitaliano' a, a bordo di MSC World Europa, ormeggiata in Qatar in occasione della cerimonia di ...Oltre a incrementare ilmedico in Svizzera, l'obiettivo delle cliniche svizzere è quello di ... ha siglato un accordo con l'ente turistico qatariota per portare il popolare evento a. Dopo ...Roma, 17 nov. (Labitalia) – Il ruolo consulenziale evoluto e l’andamento del mercato dei viaggi sono stati i focus principali della convention 2022 degli associati Aidit, Associazione italiana distrib ...A eccezione di Doha, la Coppa del mondo si giocherà in cittadine che altrove non avrebbero avuto mai la possibilità di ospitare alcuna partita del più importante torneo calcistico. Al Khor, per esempi ...