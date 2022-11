Trova assegno da 4 milioni di euro | lo restituisce | la ricompensa spiazza

(Di giovedì 17 novembre 2022) La vita può riservare delle sorprese completamente inattese. Un uomounsmarrito. Decide di riconsegnarlo ma la. Una grande delusione. La vita sa come regalare delle sorprese e delle vicende che lasciano sempre qualcosa. In questo caso, un 38enne è stato protagonista di una vicenda che ha fatto il giro del mondo. Era alla stazione quando ha notato qualcosa per terra: era unda più di 4. Ha deciso così di contattare chi di dovere e restituirlo. La, però, lo hato. Fonte foto: CanvaLa vicenda è accaduta in Germania, specificatamente a Francoforte. l protagonista, mentre era in attesa del treno, ha notato questo biglietto a terra e lo ha raccolto. ...

... ma può essere anche al contrario) che siin stato di bisogno per permettergli una vita ... Possono essere corrisposti in denaro, con unoppure in altri modi, come quello di ospitarlo in ...Può andare in pensione in pratica chi sia 5 anni di carriera dal completamento delle soglie ... Infatti oltre a percepire uncalcolato in base alla carriera nel momento dell'uscita, il ...Una volta ho persino trovato sul mio pianerottolo di casa una specie di bomba ... innamorarsi di un’altra») e che l’assegno di mantenimento più alto che ha ottenuto per una cliente è stato «di 150 ...Non sembrava potesse essere vero neanche a lui, ma era vero. Il 38enne tedesco stava andando a trovare la madre e mentre era alla stazione in attesa del treno ha visto… Leggi ...