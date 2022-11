Troppe assenze | 80mila studenti bocciati nell' anno del Covid L' immagine del futuro che perdiamo

Sono 80 mila i ragazzi e le ragazze bocciati per ledurante l'anno 2021. L'anno della pandemia piena in cui le lezioni in presenza andavano avanti a singhiozzo e la Dad abbatteva fragorosamente l'efficacia del metodo formativo, una ...... ha condiviso sui social l'immagine in cui appare abbracciata alla figlia ringraziandola ' per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie. Grazie per come mi ...Una ricerca Demopolis - 'Con i bambini' mette in luce le devastanti conseguenze dell'anno della pandemia e della preoccupazione degli italiani ...Mentre la scure di Fitch si abbatte sul rating di Tim, un componente del cda si dimette senza dare spiegazioni. L'agenzia di rating internazionale, infatti, ieri ha rivisto il suo giudizio sull'aziend ...