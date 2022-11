Tribunale contro decreto Salvini | “genitore” invece di padre e madre

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 novembre 2022) "La dicitura che dovrà comparire sulla carta di identità della bambina dovrà essere neutra: `´"di. Lo ha deciso il giudice civile di Roma in una ordinanza rispetto ad un ricorso presentato dalle due madri di una bimba, quella legale e quella adottiva, che hanno fatto istanza dopo ildel 31 gennaio del 2019, firmato dall'allora ministro dell'Interno, Matteo. Anche ilamministrativo regionale era stato interessato dal caso ma i giudici di via Flaminia non sono intervenuti rimandando le carte, per competenza, alordinario. “Il giudice afferma che iloltre a violare le norme, sia comunitarie che internazionali, è viziato da eccesso di potere”, spiega ...