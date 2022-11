Tre condanne in contumacia all' ergastolo per l' abbattimento del volo Mh17

(Di giovedì 17 novembre 2022) La corte olandese ha condannato i cittadini russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Kharchenko, tutti processati in, per aver avuto un ruolo chiave nell'del...

La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo isospetti ritenuti colpevoli dell'abbattimento del volo Mh17 il 17 luglio 2014 in Ucraina. Al termine della sentenza, durata oltre due ...L'inchiesta internazionale sulla tragedia aveva stabilito che l'aereo era stato abbattuto da un missile fornito da Mosca lanciato da un campo di Pervomaisk, allora controllato dalle milizie filorusse, ... Iran, altre tre condanne a morte per le proteste nel nome di Mahsa Condannati all’ergastolo in contumacia i cittadini russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky e l’ucraino Leonid Kharchenko, che secondo la Corte hanno avuto un ruolo nel fornire il missile da una base russa.Nuovi morti durante i tre giorni di scioperi e proteste in ricordo dei 1500 uccisi dal regime nel novembre di tre anni fa. Bruxelles ha già imposto ulteriori sanzioni, così come Teheran: ora il Parlam ...