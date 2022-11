Travaglio | “Furio Colombo su figlia Meloni? Velo pietoso…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – “Preferisco stendere unpietoso”. E’ questa la lapidaria risposta del direttore del ‘Fatto Quotidiano’, Marco, contattato dall’Adnkronos per un commento sulle parole disulladel presidente del Consiglio, Giorgia, pronunciate nel corso della trasmissione di La7, ‘L’aria che tira’, in cui il giornalista aveva fatto un parallelismo tra i “bambini in top class”, riferendosi alladellavolata con la mamma a Bali per il G20, e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo, facendo perdere le staffe alla conduttrice Myrta Merlino.ha collaborato con la testata diretta dafino al maggio scorso quando il rapporto si è interrotto. Una ...