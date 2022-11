Transazioni digitali | il futuro delle monete virtuali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) I metodi di pagamento stanno man mano evolvendo e l’utilizzo giornaliero del contante e dell’emissione degli assegni in caso di spese importanti sta scemando. Oggi, i flussi di denaro sono monitorati soprattutto per evitare di dare vita ad attività illecite e per tamponare il grave fenomeno dell’evasione fiscale: bancomat e carte di credito e debito rispondono a questa esigenza e ad altre, ma non sono gli unici metodi, perché tra i consumatori è sempre maggiore la richiesta di un pagamento più flessibile. Come è cambiato il metodo di pagamento nel corso degli ultimi anni Negli anni ottanta iniziarono a circolare i primi terminal per le carte di credito che rivoluzionarono il metodo di pagamento in rete: le prime aziende che sfruttarono i pagamenti online puntarono su consumatori e commercianti, creando i primi gateway di pagamento. Nel 1994, arrivò Amazon e l’anno dopo eBay, portando a ...