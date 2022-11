Tragico incidente | è morto Rodax | l’ex attaccante travolto da un treno

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio: in unGerhardè statoda un. L’episodio si è verificato lungo la tratta che passa nei pressi di Traiskirchen, in Bassa Austria, a circa venti chilometri da Vienna. Era malato da tempo, era sposato e lascia due figlie. In una dichiarazione, il Rapid Wien ha dichiarato: “una notizia molto triste ci ha raggiunto oggi, il nostro ex giocatore Gerhardin unall’età di 57 anni dopo una grave malattia”. “Le nostre sincere condoglianze vanno alla sua famiglia in lutto”. La Federcalcio austriaca ha dichiarato: “la famiglia OFB piange la perdita del ...