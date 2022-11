Traffico Roma del 17-11-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare piùin quest’ultima Ora anche per i precedenti incidenti segnalati su entrambe le carreggiate la circolazione rimane sostenuta in esterna tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud mentre in interna si rallenta maggiormente tra Cassia e bivio A24 raccomandiamo prudenza sulla percorso laziale dell’auto sole anche qui per un precedente incidente tranord all’uscita di Ponzano Soratte verso Firenzeintenso quello dell’orario di punta sul tratto Urbano A24 in uscita dalla città stessa situazione su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni un incidente anche sulla Pontina con fiori disagi dopo Spinaceto e fino a via di Trigoria ...