Traffico Roma del 17-11-2022 ore 17 | 00

(Di giovedì 17 novembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaDailyNews

Saranno in totale cinque, quest'anno, le domeniche ecologiche con il conseguente blocco del. Una giornata in più degli scorsi anni. Queste occasioni verranno accompagnate da eventi ......è rivolto a tutti gli automobilisti che quotidianamente si trovano imbottigliati nel...che invita a lasciare l'auto per provare i nostri nuovissimi treni e raggiungere il centro diin ... Traffico Roma del 17-11-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews Il 20 novembre scatta la prima domenica ecologica della stagione 2022/2023 a Roma: ecco quali veicoli potranno circolare nella fascia verde e quali saranno gli orari del blocco del traffico. Primo ...Maggiori standard di sicurezza per chi percorre le strade con interventi puntuali e tempestivi. Con questi presupposti sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria che interessano il territorio ...