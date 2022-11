Totty e Ilary | in tribunale hanno fatto lo show | dichiarazione bomba!

La Stampa

Nell'udienza si è discusso però interamente dei Rolex di proprietà di Totti, di cuisi è appropriata per ripicca. Questo perché, nei giorni scorsi, il capitano giallorosso aveva fatto ritrovare ...Il legale: 'Non è una donna avida. Notizie false anche sulle sue relazioni ... Totty e Ilary a processo, l’udienza è tutta per il Rolex dell’ex calciatore La coppia composta tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha lasciato tutti quanti senza parole, partendo dal momento in cui l’ex capitano della Roma si è lasciato con la storica moglie Ilary Blasi. Un ...“Ma Totti chi“, così la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace nell’intervista rilasciata a Belve, che andrà in onda ...