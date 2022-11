Totti | prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata | a Dubai con Noemi Bocchi

... hanno sfilato sul red carpetdi entrare nella sala principale dove si terrà l'evento, entrambi vestiti in modo molto elegante (abito nero per Noemi, smoking e papillon per ).e Noemi, ...Ascolta questo articolo Dopo un ultimo anno particolarmente duro, con la morte del padree, successivamente, la rottura ufficiale con l'ex moglie, per Francescosembra essere ritornato di nuovo il sereno. Artefice di questa rinascita è senza ombra di dubbio la sua nuova fiamma ...PRIMA SQUADRA – Wijnaldum prosegue nel recupero e saluta la palestra che lo ha ospitato (FOTO).GLOBE SOCCER AWARDS Prima uscita ufficiale del Pupone al fianco di Noemi ... Nella sua intervista a Sky Sport, Francesco Totti ha parlato anche dell'Italia, che dovrà vedere il Mondiale da spettatrice ...